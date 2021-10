Free photo of Amsterdam city - a food-deliverer at the crossing of the Piet Heinkade. In front of him the large red-brick ware-house with its later built passage for the traffic, so they can reach the long flat bridge behind. Urban photography of The Netherlands by Fons Heijnsbroek; January 2017. Dutch: Foto Amsterdam - een eetkoerier staat voor het kruispunt van de Piet Heinkade in de winter-zon. Voor hem het bakstenen pakhuis De Zwijger (Willem?). De later gemaakte doorgang daaronder laat het verkeer de Jan Schaeferbrug oprijden naar Java-eiland. Foto van Amsterdam, januari 2017.