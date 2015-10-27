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Levi Morsy
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mountain near body of water
Scenic beach off a cliff
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Published on
October 27, 2015 (UTC)
Camera
SONY, SLT-A33
Safety
Free to use under the
Unsplash License
beach
house
sea
blue
green
plant
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coast
seascape
rocky
shores
outdoors
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