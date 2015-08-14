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Cosmic Timetraveler
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mountain in mist
Fog-shrouded mountain ridge
A map marker
Bergen, Norway
Calendar outlined
Published on
August 14, 2015 (UTC)
Camera
RICOH IMAGING COMPANY, LTD., PENTAX K-3 II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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