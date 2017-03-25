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Roberto Nickson
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modern house with water fountain and swimming pool showing lighted ceiling lights
Cartagena Zen
A map marker
Cartagena, Colombia
Calendar outlined
Published on
March 25, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark IV
Safety
Free to use under the
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interior design
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