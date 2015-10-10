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mist and mountain photography
Blue dusk in the mountains
A map marker
Falls Creek, Australia
Calendar outlined
Published on
October 10, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Free to use under the
Unsplash License
blue
winter
mountains
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