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man playing skateboard doing tricks
Venice Beach Skate Park
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15458 E Market St, Venice, CA 90291, USA, Los Angeles, United States
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Published on
October 23, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 6D
Safety
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