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Charlie Foster
charliefoster
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man and woman sitting on bench beside body of water
San Francisco bench
Calendar outlined
Published on
October 10, 2013 (UTC)
Safety
Free to use under the
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