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Jannik Selz
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macro photography of green leafed plant
Closeup shot of oak leaf
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78126, Königsfeld im Schwarzwald, Germany
Calendar outlined
Published on
November 15, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 600D
Safety
Free to use under the
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summer
green
rain
plant
garden
leaves
outdoors
greenery
close up
green leaf
branch
flora
oak
maple
depth of field
seasonal
drops
twig
germany
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