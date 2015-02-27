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David Higgins
davidhiggins
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macro photography of black ant on white petaled flowers
Microscopic Life
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Published on
February 27, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
flower
blur
bokeh
insect
macro
ant
teal
bug
individual
crawl
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