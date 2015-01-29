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macro photography of beige rose
Blooming rose
Calendar outlined
Published on
January 29, 2015 (UTC)
Camera
FUJIFILM, FinePix X100
Safety
Free to use under the
Unsplash License
flower
rose
garden
leaves
leaf
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floral
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peach
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bloom
petal
plant
blossom
flora
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