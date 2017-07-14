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Bethany Laird
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low angle photo of coconut trees during daytime
Palm Trees
A map marker
Monrovia, Liberia
Calendar outlined
Published on
July 14, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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