Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Bram Vranckx
beevee
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
lion on grass field
african-landscape-lion
Calendar outlined
Published on
May 20, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 6D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
animal
lion
trees
grey
field
africa
blur
safari
bokeh
lioness
loin
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20