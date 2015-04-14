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landscape photography of rock formation near green trees
Granite peaks
Calendar outlined
Published on
April 14, 2015 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
blue
mountains
snow
trees
rock
horizon
outdoors
woodland
yosemite national park
peak
alpine
rocky
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