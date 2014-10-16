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landscape photography of mountains during golden hour
Full Moon Village Landcape
Calendar outlined
Published on
October 16, 2014 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3100
Safety
Free to use under the
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blue
spain
brown
dawn
dusk
moon
mountains
sun
morning
hills
coast
trip
overview
villages
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