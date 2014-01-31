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Jonathan Bean
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landscape photography of mountain alps
Winter in the wilderness
Calendar outlined
Published on
January 31, 2014 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
blue
winter
mountains
snow
white
grey
calm
ice
ski
wilderness
peak
frozen
alpine
altitude
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