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Hugo Matilla
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landscape photo of coconut trees
Trail of Palms
A map marker
Unnamed Road, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68488, Indonesia
Calendar outlined
Published on
December 7, 2015 (UTC)
Camera
Motorola, XT1068
Safety
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