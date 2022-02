Perspective sur le musée du Louvre. L’origine de ce bâtiment est imaginée en 1775-1776 par le comte d'Angiviller, directeur général des Bâtiments du roi, comme lieu de présentation des chefs-d'œuvre de la collection de la Couronne. Au centre de la cour Napoléon, une pyramide constituée de verre et de métal, a été inaugurée une première fois par le président de la République François Mitterrand le 4 mars 1988, et une seconde fois le 29 mars 1989. La pyramide a été conçue par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei. La structure métallique qui supporte le parement en verre est faite d'acier et d'aluminium et pèse 200 tonnes ; elle s'élève à 21,64 mètres sur une base carrée de 35,42 mètres de côté. Elle est recouverte de 603 losanges et de 70 triangles en verre et est la première grande construction à utiliser le verre feuilleté.