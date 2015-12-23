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Peter Žagar
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house near mountain
Barn at the mountain’s foot
A map marker
Robanov Kot, Slovenia
Calendar outlined
Published on
December 23, 2015 (UTC)
Camera
Panasonic, DMC-GH4
Safety
Free to use under the
Unsplash License
blue
clouds
trees
cloud
grass
grey
field
meadow
mountain range
alps
secret
trip
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hidden
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corner
slovenia
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