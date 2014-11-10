Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Brianna Fairhurst
brinnafair
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
high angle view of body of water
No land in sight
Calendar outlined
Published on
November 10, 2014 (UTC)
Camera
Apple, iPhone 5c
Safety
Free to use under the
Unsplash License
texture
sea
blue
clouds
grey
waves
coast
swim
cyan
aqua
sea side
open ocean
vast
copy space
horizon line
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20