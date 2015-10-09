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Klara Sasova
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green palm leaf tree
Coconut tree in Barcelona
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Barcelona, Spain
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Published on
October 9, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 550D
Safety
Free to use under the
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