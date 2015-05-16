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Khürt Williams
khurtwilliams
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green leafed plants with white flowers
Violet flowers in the grass
Calendar outlined
Published on
May 16, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5100
Safety
Free to use under the
Unsplash License
flower
forest
flowers
garden
grass
grey
purple
field
purple flower
fields
field of flowers
yard
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