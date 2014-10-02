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Mikael Kristenson
mikael_k
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green and black dandelion
Frozen grass flowers
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Published on
October 2, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
winter
outdoor
sun
life
plant
white
ice
brown
bokeh
cold
grow
frost
branch
frozen
freezing
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