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Doug Swinson
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grayscale photo of woman wearing handkerchief
Protester
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Toronto, Canada
Calendar outlined
Published on
July 2, 2017 (UTC)
Safety
Free to use under the
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