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Golden Gate Bridge, London
Golden Gate Sunset.
Calendar outlined
Published on
July 9, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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