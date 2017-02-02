Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Ales Krivec
Available for hire
A checkmark inside of a circle
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
glacier mountain near clouds during golden hour
Misty mountain
A map marker
Pokljuka, Slovenia
Calendar outlined
Published on
February 2, 2017 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D810A
Safety
Free to use under the
Unsplash License
grey
snow
scenery
ice
adventure
rock
mountain range
outdoors
wilderness
slovenia
peak
leisure activities
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20