Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Mercedes Carballo
mercarballo
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
girl ride on skateboard near building
Children playing in a park
A map marker
Barcelona, Spain
Calendar outlined
Published on
November 19, 2015 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
city
building
architecture
school
community
grey
park
children
child
urban
basketball court
playground
monochrome
skateboard
skateboarder
sepia
school yard
barcelona
spain
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20