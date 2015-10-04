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Luciano Ribas
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fog covering mountain near body of water
Rio de janero Beach
A map marker
Rio de Janeiro, Brasil
Calendar outlined
Published on
October 4, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D60
Safety
Free to use under the
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