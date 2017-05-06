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Ricardo Gomez Angel
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focus photography of water droplets on glass surface
Inside an Airbus A-380
A map marker
Charles de Gaulle Airport, Roissy-en-France, France
Calendar outlined
Published on
May 6, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Free to use under the
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rain
airplane
airport
window
glass
transparent
drop
wing
france
charles de gaulle airport
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