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flatlay photography of latte
London Latte
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Carrer de Bailèn, 235I, 08037 Barcelona, Spain, Barcelona
Calendar outlined
Published on
April 22, 2015 (UTC)
Camera
Apple, iPhone 5s
Safety
Free to use under the
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abstract
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grey
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barcelona
spain
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