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brown and white abstract painting
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Athens, Greece
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THE WESTERN GREEK "HOSPITALITY" : Ι. ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ ΠΕΣΙΜΑΤΑ... (ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) ΙΙ. ΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) ΙΙΙ. MURDER ATTEMPT...(ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ...) (ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ) ΙV. ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ... (ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) V. THEFT... (ΚΛΟΠΗ...) (ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) VI. INSULT...(ΕΞΥΒΡΙΣΗ...) (ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) VI... TO ATHENIAN BLACK BERET SPIRO KOUFOS (S.K.) ... FROM : Ι. ΑΠΛΥΤΟΥΣ...(UNBATHED) ΙΙ. καλοΛΑΔΩΜΕΝΟΥΣ...(CORRUPTED) ΙΙΙ. ΔΥΤΙΚΟελλαδιτες...(WESTERN GREEKS) IV. ΚΡΥΦ0πουστες...(CRYPTOGAY) V. χριστιανους...(CHRISTIANS)

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