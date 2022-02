Ed io che invece vorrei solo averti più vicino, cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino, che sono grandi come i dubbi che mi fanno male, ma sono belli come il sole dopo un temporale /// And I just want you closer, fall into your eyes and then see if I can walk, they're big as my doubt that hurt me, but they're as beautiful as the sun after a storm. -"Cascare nei tuoi occhi", Ultimo /// × SUNSET IN BERLIN ×