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Thomas Lefebvre
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Nature
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coconut trees under cloudy sky during daytime
summer palm tree paradise
A map marker
Punta Cana, Dominican Republic
Calendar outlined
Published on
January 15, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 500D
Safety
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