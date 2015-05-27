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Alicia Youngken
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closeup photography of green pineapple and brown wooden planks
partial pineapple
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Published on
May 27, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D60
Safety
Free to use under the
Unsplash License
food
green
fruit
wood
grey
fruits
leaves
retro
brown
blur
pineapple
bokeh
pine
closeup
close
plank
pineapple background
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