Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Shaun Holloway
shaunholloway
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
closeup photo of pumpkin seeds
Pumpkin Guts
Calendar outlined
Published on
November 19, 2015 (UTC)
Camera
samsung, SM-N920V
Safety
Free to use under the
Unsplash License
food
autumn
fall
thanksgiving
halloween
orange
cooking
pumpkin
brown
vegetable
halloween wallpaper
halloween background
seed
seeds
squash
gourd
autumnal
pulp
carve
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20