Title: Sappho from BL Royal 16 G V, f. 57. Creator: Talbot Master. Text author: Giovanni Boccaccio. Providing institution: The British Library. Provider: The European Library. Providing country: United Kingdom. Public Domain. Source: https://www.europeana.eu/item/9200397/BibliographicResource_3000126267137 To know more: https://www.europeana.eu/blog/republic-of-letters-correspondence-between-intellectuals-in-renaissance-and-early-modern-europe