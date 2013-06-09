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calm water and seashore near trees under white clouds
White pebble beach
Calendar outlined
Published on
June 9, 2013 (UTC)
Camera
FUJIFILM, X-E1
Safety
Free to use under the
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beach
sea
blue
trees
purple
lake
lonely
rocks
coast
turquoise
pebbles
alpine
rocky
bare
distant mountains
coast line
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