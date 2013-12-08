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Aleksi Tappura
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brown wooden dock in foggy weather at daytime
Foggy dockside
Calendar outlined
Published on
December 8, 2013 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
sea
blue
natural
grey
lake
stone
brown
outdoors
moody
gray
mist
calm water
shore
pier
haze
jetty
pontoon
wooden boards
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