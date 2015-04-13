Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Todd DeSantis
todddesantis
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
brown wooden dock during daytime
Desolate boardwalk
Calendar outlined
Published on
April 13, 2015 (UTC)
Safety
Free to use under the
Unsplash License
beach
sea
blue
lake
sand
bridge
horizon
walk
coast
boardwalk
sea side
jetty
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20