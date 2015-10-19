Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Baard Hansen
ibaard
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
brown wooden bench near body of warter
Sandvika fall day
A map marker
Sandvika, Norway
Calendar outlined
Published on
October 19, 2015 (UTC)
Camera
FUJIFILM, FinePix X100
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
blue
outdoor
fall
park
scenic
view
pond
beautiful view
trail
bench
seat
tree shade
lake side
norway
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20