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brown rocks beside blue lake near white snowy mountain at daytime
Lake Louise, Canada
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Lake Louise, Canada
Calendar outlined
Published on
July 14, 2017 (UTC)
Camera
Canon, EOS 60D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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