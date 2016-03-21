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Andy Wang
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brown mountains near tress at daytime
Sandstone cliffs over trees
A map marker
Kolob Canyons, New Harmony, United States
Calendar outlined
Published on
March 21, 2016 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-7M2
Safety
Free to use under the
Unsplash License
forest
mountains
snow
cloud
trees
brown
rocks
mountain range
hike
canyon
vegetation
climb
geology
zion
red rocks
strata
united states
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