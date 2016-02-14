Unsplash logo
Unsplash Home
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Get Unsplash+
Log in
Submit an image
Medena Rosa
daisy66
Bookmark
A plus sign
Edit image
Plus sign for Unsplash+
Download free
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
Featured in
Photos
A forward-right arrow
Share
Info icon
Info
More Actions
brown mountain goat
Mountain Goat
Calendar outlined
Published on
February 14, 2016 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5500
Safety
Free to use under the
Unsplash License
animal
grass
stone
goat
cliff
mammal
wild
mountain goat
wildlife
horse
deer
outdoors
elk
limestone
foal
Browse premium related images on iStock | Save 20% with code UNSPLASH20