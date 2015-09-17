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Eddie Coghlan
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brown mountain between calm body of water
Coastline road
A map marker
Fort Nepean, Portsea, Australia
Calendar outlined
Published on
September 17, 2015 (UTC)
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D60
Safety
Free to use under the
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