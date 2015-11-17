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Larry Chen
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brown leaf on concrete pavement
oak leaf at oakridge centre
A map marker
Oakridge Centre, Vancouver, Canada
Calendar outlined
Published on
November 17, 2015 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-6000
Safety
Free to use under the
Unsplash License
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Non-copyrighted images
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