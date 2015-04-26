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Roberto Miata
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brown dog on gray rock at daytime
Call of the wild
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Published on
April 26, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 60D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
dog
animal
grey
wolf
wild animal
rock
stone
rocks
muted tones
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