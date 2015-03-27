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Vladimir Kudinov
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Featured in
Photos
,
Animals
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brown deer standing near tree
Roe deer grazing
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Published on
March 27, 2015 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Free to use under the
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