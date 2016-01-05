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brown animal on snow surface
Dog inspects snow
Calendar outlined
Published on
January 5, 2016 (UTC)
Camera
SONY, ILCE-6000
Safety
Free to use under the
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