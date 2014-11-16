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body of water under red sky photo
Fiery sunset over the beach
A map marker
Unnamed Road, Baja California, Mexico, Ensenada
Calendar outlined
Published on
November 16, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 50D
Safety
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