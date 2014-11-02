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body of water under cloud
Endless Blue Waters
Calendar outlined
Published on
November 2, 2014 (UTC)
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
Free to use under the
Unsplash License
sea
blue
grey
lake
fog
horizon
gray
infinity
distance
misty
endless
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