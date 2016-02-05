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blue cushion on brown wooden desk
Control room levers
A map marker
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Calendar outlined
Published on
February 5, 2016 (UTC)
Camera
Canon, EOS 6D
Safety
Free to use under the
Unsplash License
grey
desk
boat
ship
bridge
brown
control
equipment
lever
deutschland
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